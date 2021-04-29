Европейские индексы - 28-04-21
МОСКВА, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.28% и составил 15292.18 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.53% и составил 6306.98 пункта, британский FTSE вырос на 0.27% и составил 6963.67 пункта, а российский RTSI снизился на 0.46% и составил 1509.06 пункта.
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