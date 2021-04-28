Президент Армении по вопросу армянских пленных направил письма генсекам Совета Европы и ОБСЕ

Продолжая привлекать внимание международных партнеров к актуальной проблеме задерживания армянских военнопленных и мирных жителей в Азербайджане, президент Армении Армен Саргсян направил письма Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейкинович Бурич и Генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельге Марии Шмид. В письмах подчеркнуто, что все армянские военнопленные и мирные жители, задерживаемые Азербайджаном, должны быть насколько можно скорее возвращены. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Подчеркнув, что 2020 год для Армении был трудным не только из-за эпидемии, но и намного тяжелее из-за войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха 27 сентября, и проводимой при активной поддержке и прямом участии Турции, президент Саргсян отметил:

“Несмотря на периодические призывы международного сообщества немедленно прекратить войну, военно-политическое руководство Азербайджана массово и намеренно делало мишенью гражданское население и инфраструктуры, грубо попирая права человека и нормы международного гуманитарного права.

Все это привело к потере тысяч молодых жизней, к инвалидности тысяч, к депортации населения, к уничтожению и разрушению армянского исторического и культурного наследия.

Во время войны и после нее армянские военнослужащие и гражданские лица были взяты в плен, они подвергаются пыткам и бесчеловечному обращению со стороны Азербайджана”.

Подчеркнув, что сегодня обращение к гуманитарной ситуации в Арцахе является первоочередной задачей, и требуется срочное внимание международного сообщества, президент Армении счел чрезвычайно важным, чтобы обмен всех военнопленных и гражданских лиц, находящихся в плену, осуществлялся с применением принципа “все в обмен на всех”, который игнорируется Азербайджаном.

В настоящее время Азербайджан с грубым нарушением прав человека и международного гуманитарного права продолжает отказывать и препятствовать возвращению гражданских лиц и военнопленных.

В этом контексте президент Саргсян указал на осуществляемую Омбудсменом Армении работу и деятельность по сбору фактов, который в международных инстанциях постоянно поднимает вопрос обеспокоенности армянской стороны и существующие проблемы.

Отметив, что Армения в вопросе скорейшего возвращения всех пленных ожидает содействия международных партнеров, президент Армении обратился к генеральному секретарю Совета Европы и Совету Европы и к генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он призвал их в соответствии с международным гуманитарным правом предпринять все необходимые меры для обеспечения немедленного освобождения и безопасного возвращения военнопленных и гражданских лиц.