Избран новый спикер парламента Грузии

Парламент Грузии большинством голосов избрал председателем Кахабера Кучаву, который по настоящий день был вице-спикером законодательного органа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, голосование по кандидатуре Кучавы в прямом эфире транслировалось на сайте парламента.

"86 голосов против шести. Господин Кахабер Кучава избран председателем парламента Грузии", - сказал вице-спикер Георгий Вольский, который вел заседание парламента.

Ранее спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность. "С учетом того, что долгие переговоры с оппозицией завершились соглашением, на которых вместе с председателем я представлял "Грузинскую мечту", для последующего правильного проведения политических процессов, считаю верным решением оставить пост спикера парламента и на эту должность представить человека, который будет работать с более нейтральной позицией. Следовательно, мы приняли решение о ротации в парламенте", - заявил Талаквадзе на брифинге в субботу.