Налоги за I квартал превысили запланированные, но меньше показателя того же времени 2020 г.

Налоговые поступления в Армении в первом квартале 2021 года составили 332,9 млрд драмов, что больше запланированного, но меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам председатель Комитета государственных доходов Эдуард Ованнисян разъяснил причины снижения по сравнению с прошлым годом.

“Налоговые поступления в первом квартале составили 332,9 млрд драмов, что на 27 млрд драмов больше запланированного. Фактические налоговые поступления, собранные в первом квартале, были на 16,1 млрд драмов меньше, чем за аналогичный период 2020 года”, - сказал Ованнисян.

Председатель Комитета государственных доходов заверил, что эта отрицательная разница имеет вполне обоснованные причины, и представил анализ этой отрицательной разницы. Ованнисян напомнил об изменении правительством механизма налогообложения прибыли. “Эффект от изменения механизма предоплаты налога на прибыль оценивается примерно в 10 млрд драмов. Другими словами, 10 млрд из указанных 16,1 млрд драмов относятся к налогу на прибыль”, - сказал Ованнисян, отметив, что правительство внесло эти изменения в целях предоставления финансовых средств хозяйствующим субъектам.

В первом квартале 2021 года предприятиям было возвращено на 2,9 млрд драмов больше. Это также входит в отрицательную разницу в 16,1 млрд драмов”, - сказал председатель Комитета госдоходов.

Ованнисян предложил обратить внимание на то, что в первом квартале 2020 года не было воздействия эпидемии. Он подчеркнул, что влияние эпидемии продолжается, из-за нее не восстановлены некоторые виды деятельности, такие как туризм, размещение, автотранспорт. Ованнисян также упомянул виды деятельности, обложение которых госпошлиной было вызвано эпидемией. “В связи с этим у нас есть взыскание госпошлины в размере около 2,8 млрд драмов. Он также представлен в рамках отрицательной разницы в 16,1 млрд драмов. Спад экономических процессов наложил и продолжает оставлять свой неизбежный след на сборе налоговых поступлений”, - сказал председатель Комитета госдоходов, заверив, что прилагаются все усилия для поддержания уровня налоговой дисциплины.