Азербайджанцы запретили проведение в монастыре Дадиванка ранее согласованного рукоположения

Руководитель Информационной системы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян обратился к информации, что азербайджанские военные 25 апреля запретили паломникам въезд в Дадиванк. В беседе с «Арменпресс» старший священник Ваграм Меликян подтвердил эту информацию, осудив позицию Азербайджана.

- Распространена информация, что 25 апреля азербайджанские военные не позволили паломникам посетить Дадиванк. Соответствует ли действительности эта информация?

- Да, ваша информация соответствует действительности. 25 апреля представители Вооруженных сил Азербайджана под предлогом эпидемии запретили предстоятелю Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископу Паргеву Мартиросяну, епископу Вртанесу Абраамяну и группе паломников въехать на территорию Дадиванка. Отмечу, что в этот день в монастыре было запланировано рукоположение во священники монаха, проживающего в монастыре, о чем заранее было уведомлено, и оно было согласовано с командованием российских миротворцев.

Таким образом, вопреки всем необходимым распоряжениям, сделанным заранее, им не удалось приблизиться к монастырю. Более того, количество паломников, получивших разрешения, от 25 было снижено до 10. Была запрещена даже передача продуктов, периодически поставляемых для монахов.

Очевидно, что таким образом азербайджанская сторона стремилась сорвать церемонию рукоположения во священники, которая в тот же день вечером было проведена в монастыре Гандзасар.

- Как вы прокомментируете подобное поведение Азербайджана, который, фактически, нарушает договоренности, достигнутые при посредничестве России, касающиеся посещения паломников Дадиванка?

- Это поведение Азербайджана предосудительно, они создают искусственные препятствия для совершения духовной миссии армянского исторического монастыря и его конгрегации, нарушаются договоренности, достигнутые при посредничестве властей России вокруг его жизнедеятельности.

Проводимая Азербайджаном политика является грубым нарушением прав человека и является очередным выражением арменофобии, посягательства на армянские святыни и на духовную жизнь армянского народа.