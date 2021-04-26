Армения импортировала новую партию вакцины «Спутник-V» 14 тыс человек

В Армению импортирована новая партия российской вакцины «Спутник-V» для 14 тысяч человек (первый компонент). Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав Армении.

Отмечается, что с целью стабилизации эпидемиологической ситуации в стране продолжается приобретение и импорт новых партий вакцин.

28 марта первая партия (24 000 доз) вакцины AstraZeneca была доставлена в Армению в рамках инициативы COVAX FACILITY. 8 апреля была импортирована первая партия вакцины «Спутник-V» - 15 000 доз на 7 500 человек.

Вакцинация против COVID-19 продолжается по всей стране для людей из группы риска.

В Армении все прививки от COVID-19 проводятся только на добровольной основе.