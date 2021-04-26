Время в Ереване: 11:07:36,   26 Апрель

Поисковые работы, проводимые в подрайоне Ишханадзора не дали результатов

Поисковые работы, проводимые в подрайоне Ишханадзора не дали результатов

Поисковые работы, проведенные 24 апреля в Ишханадзорском подрайоне Кашатагского района  не дали результатов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

“Поиски останков военнослужащих, погибших во время боевых действий, и считающихся без вести пропавшими спасатели Арцаха продолжат завтра”, - сообщили в ГСЧС МВД Арцаха и добавили, что о направлении заранее уведомлено.

В результате поисков на территориях населенных пунктов, оставшихся после перемирия вне контроля Арцаха, обнаружено, а также передано азербайджанской стороной - 1 551 останков погибших, 27 из которых, по предварительным данным, являются гражданскими лицами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации