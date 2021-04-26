Поисковые работы, проводимые в подрайоне Ишханадзора не дали результатов

Поисковые работы, проведенные 24 апреля в Ишханадзорском подрайоне Кашатагского района не дали результатов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

“Поиски останков военнослужащих, погибших во время боевых действий, и считающихся без вести пропавшими спасатели Арцаха продолжат завтра”, - сообщили в ГСЧС МВД Арцаха и добавили, что о направлении заранее уведомлено.

В результате поисков на территориях населенных пунктов, оставшихся после перемирия вне контроля Арцаха, обнаружено, а также передано азербайджанской стороной - 1 551 останков погибших, 27 из которых, по предварительным данным, являются гражданскими лицами.