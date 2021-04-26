“Новая книга” -11/21: Книжные новинки

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданными на суд читателей.

Произведение армянского автора

Ншан Абасян, “Петрикор”

В серии “Современное” выходит в свет сборник Ншана Абасяна “Петрикор”, в котором собраны как уже знакомые читателю стихи автора, некоторые чуть отредактированы, так и некоторые новые и неопубликованные. Книга выходит в свет в издательстве “Эдит принт”.

Переводная литература

Овидий, “Метаморфозы”

В книге самое известное произведение одного из трех “канонических” поэтов Древнего Рима - Публий Овидия Назона (два других и Вергилий и Гораций) - эпическая поэма “Метаморфозы” с первым полным переводом с латинского оригинала на армянский, с обширным предисловием и подробными сносками.

Этот литературный памятник, сопоставимый по значимости и влиянию на европейскую культуру с “Илиадой” Гомера и “Одиссеей”, “Эней” Вергилия, является неисчерпаемым хранилищем греческих и римских мифов. Эти истории, в основном, завершаются перевоплощением человека. Многие мифы дошли до нас благодаря именно этой работе, а многие, существующие в других источниках, в “Метаморфозах” представлены в более богатой, содержательной и полной форме. Поэма Овидия с ее несравненной поэтической красотой и высокими художественными достоинствами считается одним из шедевров эпической поэзии. Книгу издал “Зангак”.

Детская литература

Жюль Верн, “Пятнадцатилетний капитан”

Этот увлекательный роман французского писателя Жюля Верна впервые опубликован был в 1878 году. В результате трагических событий пятнадцатилетний мальчик Дик Сэнд становится капитаном китобойного судна “Пилигрим”. Роман представляет читателям увлекательные приключения героев, знакомит читателя с правилами мореплавания, географией Африки, и, устами ученого Бенедикт, знакомит с энтомологией. Перевод: С.Тиратурян. Книга выпущена издательством “Edit Print”.

Документальная литература

Нассим Талеб, “Прокрустово ложе”

Читателю в армянском переводе предлагается вторая книга эссеиста, математика Нассима Талеба из всемирно известной серии “Incerto” “Прокрустово ложе”. В книге обобщены философские и практические афоризмы автора. Переводчик: Астхик Осканян; Редактор: Нуне Торосян. Книгу издал “Антарес”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.