Ким Кардашьян благодарит Джо Байдена за  смелость в высказывании  правды

Известная американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян на своей странице в Facebook поблагодарила президента США Джо Байдена за использование термина «геноцид» в годовщину Геноцида армян.

Как передает Арменпресс, Кардашьян, в частности, отметила, что после более чем 100 лет борьбы за признание истины армянский народ получил это признание, когда президент Байден в своем выступлении назвал геноцидом бесчеловечное истребление 1,5 миллиона армян в 1915 году в Османской Турции.

Я горжусь своим наследием, армянской общиной. Спасибо президенту Байдену, за то, что подарили этот день каждому армянину, спасибо за правду. Хотя убитых армян ничто уже не вернет, но я надеюсь, что теперь их родственники обретут душевный покой. Каждый год я буду отмечать этот день, вспоминать тех, кого мы потеряли, но с этого момента — с надеждой, что после признания геноцида мы никогда более не позволим повториться злодеяниям прошлого. Спасибо, господин президент Байден, за ваше мужество сказать правду — правду, которую другие предпочли замолчать», - написала Кардашьян.