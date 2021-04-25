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Ким Кардашьян благодарит Джо Байдена за  смелость в высказывании  правды

Ким Кардашьян благодарит Джо Байдена за  смелость в высказывании  правды

Известная американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян на своей странице в Facebook поблагодарила президента США Джо Байдена за использование термина «геноцид» в годовщину Геноцида армян.

Как  передает Арменпресс, Кардашьян, в частности, отметила, что после более чем 100 лет борьбы за признание истины армянский народ получил это признание, когда президент Байден в своем выступлении назвал геноцидом бесчеловечное  истребление  1,5 миллиона армян в 1915 году в Османской Турции.   

Я горжусь своим наследием, армянской общиной. Спасибо президенту Байдену, за то, что подарили этот день каждому армянину, спасибо за правду. Хотя убитых армян ничто уже не вернет, но я надеюсь, что теперь их родственники обретут душевный покой. Каждый год я буду   отмечать этот день, вспоминать тех, кого мы потеряли, но с этого момента — с надеждой, что после признания геноцида мы никогда более не позволим повториться злодеяниям прошлого. Спасибо, господин президент Байден, за ваше мужество сказать правду — правду, которую другие предпочли замолчать», - написала  Кардашьян.

 


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