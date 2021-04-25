Франция   продолжит  поддерживать армянский народ. Телефонный разговор Пашиняна и Макрона

Премьер-министр Никол Пашинян 24 апреля провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, премьер-министр высоко оценил роль Франции в международном признании Геноцида армян, которое является одним из важных шагов по исключению подобных трагедий в будущем.

Эммануэль Макрон от себя лично и от имени французского народа выразил поддержку, добавив, что Франция была и будет поддерживать армянский народ в преодолении трудностей.

Собеседники обсудили сложившуюся на Южном Кавказе ситуацию и урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Премьер-министр подчеркнул, что видит урегулирование нагорно-карабахского конфликта исключительно по принципу “отделения ради спасения”.

Никол Пашинян и Эммануэль Макрон коснулись также повестки армяно-французских отношений и вопросов, связанных с внутриполитическими развитиями в Армении.