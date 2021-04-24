Время в Ереване: 11:07:36,   24 Апрель

Чавушоглу назвал заявление Байдена о признании Геноцида армян популизмом

Чавушоглу назвал заявление Байдена о признании Геноцида армян популизмом

Анкара полностью отвергает заявление президента США Джо Байдена, в котором он признал Геноцид армян в Османской империи. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм - величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме", - написал глава МИД республики на своей странице в Twitter.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации