Чавушоглу назвал заявление Байдена о признании Геноцида армян популизмом

Анкара полностью отвергает заявление президента США Джо Байдена, в котором он признал Геноцид армян в Османской империи. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм - величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме", - написал глава МИД республики на своей странице в Twitter.