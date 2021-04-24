Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан посетил воинский пантеон «Ераблур»

Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан вместе с сопровождающей его делегацией посетил воинский пантеон «Ераблур». Как сообщает Арменпресс, об этом госсекретарь сказал на пресс-конференции.

«Я решил засвидетельствовать свое почтение вместе с сопровождающей меня делегацией в «Ераблуре», где покоятся мученики, в том числе Шант Навоян, студент Французского университета в Армении, погибший во время 44-дневной войны», - сказал Лемуан.

Госсекретарь отметил, что там похоронены 10 студентов Французского университета, перед фотографиями которых он уже почтил память, но решил лично посетить их могилы.

«Они были молоды, они представляли будущее Армении, они затонули во время полета. Ты чувствуешь острый удар, когда видишь даты их рождения на могилах - 2000, 2001, 2002 годы - это очень сложно, уверяю вас», - сказал госсекретарь МИД Франции.