Премьер-министр Армении и министр обороны Кипра подчеркнули важность развития многоотраслевого сотрудничества 

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял министра обороны Республики Кипр Хараламбоса Петридеса и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поблагодарил правительственную делегацию Кипра за то, что она была рядом с Арменией 24 апреля и за участие в памятных мероприятиях по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

“Ваш визит - яркое свидетельство многовековой дружбы и солидарности кипрского и армянского народов. Мы высоко ценим поддержку Кипра в процессе международного признания и осуждения Геноцида армян”, - сказал Никол Пашинян. По словам премьер-министра, у двух стран общие внешние вызовы, и Армения придает важность углублению партнерства с Кипром в различных сферах, в том числе в области обороны.

Министр Петридес передал премьер-министру Пашиняну приветствия президента Кипра и посчитал честью находиться в Армении в этот символический день, чтобы вместе с дружественным армянским народом почтить память жертв Геноцида армян. “У наших народов исторически сложились тесные связи, общие вызовы, и мы заинтересованы в углублении армяно-кипрского сотрудничества”, - отметил министр обороны Кипра.

Собеседники обменялись мнениями по региональным развитиям и вопросам безопасности.

Премьер-министр коснулся ситуации, сложившейся вследствие развязанной Азербайджаном против Арцаха войны, и гуманитарных проблем. Никол Пашинян подчеркнул, что приоритетной задачей продолжает оставаться возвращение армянских военнопленных и других лиц, которые несмотря на 8-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября все еще удерживаются в Азербайджане. Министр Петридес выразил поддержку Кипра Армении в этом вопросе.

Стороны согласились, что в условиях текущих реалий и растущих вызовов, необходимо активно работать над формированием многоотраслевого партнерства. Были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сферах обороны, образования, технологий, проведения армяно-кипрского форума, активизации туристических связей, установления прямого воздушного сообщения, а также подчеркнута важность наличия дипломатических миссий.