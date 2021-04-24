Депутат Европарламента призывает ЕС не мириться с отрицанием Эрдоганом Геноцида армян

Итальянский депутат Европарламента Розанна Конте призывает Евросоюз не мириться с амбициями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его отрицанием Геноцида армян. Как передает Арменпресс, об этом Конте заявила в своем видеообращении.

«Геноцид армян - одна из самых трагических страниц ХХ века, страница, которая, к сожалению, еще не закрыта. Недавно мы стали свидетелями этого в войне против Нагорного Карабаха. Продолжается политика ненависти, которую продвигает Турция Эрдогана с ее амбициями и негационизмом.

Европейский Союз не может и не должен этого принимать. Как итальянка, я горжусь тем, что наш премьер-министр занял твердую позицию по отношению к Эрдогану, но за словами должны следовать факты, начиная с твердой позиции Италии и Европейского союза против Турции», - сказала депутат.

Կոնտեն ընդգծել է, որ ապրիլի 24-ը հիշատակի օր է և իր աջակցությունը հայտնել հայ ժողովրդին:

Конте подчеркнула, что 24 апреля - день памяти, и выразила поддержку армянскому народу.

«Я присоединяюсь к вам, армяне и многим армянам, живущим в Италии, а также к армянской общине, живущей на острове Святого Лазаря в Венеции, я помню жертв ужасного Геноцида, геноцида, который должны быть признан всеми», - заключила Розанна Конте.