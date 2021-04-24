Гимнаст Артур Давтян занял первое место на чемпионате Европы в упражнении на коне

Армянский гимнаст Артур Давтян занял первое место на чемпионате Европы в швейцарском Базеле в упражнении на коне.

Как сообщает Арменпресс, в финале чемпионата было два представителя Армении - Артур Давтян и Гагик Хачикян. Список победителей выглядит так:

Артур Давтян (Армения) — 14,266 баллов Никита Нагорный (Россия) — 14,266 баллов Джо Фрэйзер (Великобритания) — 14,066 баллов

Хачикян занял только четвертое место.