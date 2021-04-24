Время в Ереване: 11:07:36,   24 Апрель

Гимнаст Артур Давтян занял первое место на чемпионате Европы в упражнении на коне

Гимнаст Артур Давтян занял первое место на чемпионате Европы в упражнении на коне

Армянский гимнаст Артур Давтян занял первое место на чемпионате Европы в швейцарском Базеле в упражнении на коне.

Как сообщает Арменпресс, в финале чемпионата было два представителя Армении - Артур Давтян и Гагик Хачикян. Список победителей выглядит так:

  1. Артур Давтян (Армения) — 14,266 баллов
  2. Никита Нагорный (Россия) — 14,266 баллов
  3. Джо Фрэйзер (Великобритания) — 14,066 баллов

Хачикян занял только четвертое место.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации