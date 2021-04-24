Гимнаст Артур Давтян занял первое место на чемпионате Европы в упражнении на коне
17:06, 24 Апрель, 2021
Армянский гимнаст Артур Давтян занял первое место на чемпионате Европы в швейцарском Базеле в упражнении на коне.
Как сообщает Арменпресс, в финале чемпионата было два представителя Армении - Артур Давтян и Гагик Хачикян. Список победителей выглядит так:
- Артур Давтян (Армения) — 14,266 баллов
- Никита Нагорный (Россия) — 14,266 баллов
- Джо Фрэйзер (Великобритания) — 14,066 баллов
Хачикян занял только четвертое место.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен