В Глендейле зажгли свечи в память о жертвах Геноцида армян

В память о жертвах Геноцида армян в Глендейле (США) состоялась акция зажжения свечей. Как передает «Арменпресс», “Голос Америки” сообщает, что в акции участие приняли официальные лица государственных и городских структур, которые в очередной раз обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой назвать события 1915 года геноцидом.

В своих выступлениях участники подчеркнули, что диаспора в международном признании Геноцида армян играет очень большую роль. Представители армянской общины выразили надежду, что президент США Джо Байден признает Геноцид армян, после чего работа армянского народа продолжится в направлении предъявления требований.

Президент США Джо Байден намерен 24 апреля официально признать Геноцид армян. Сообщения об этом в последние дни были в заголовках американской прессы со ссылкой на источник в Белом доме.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств мира: Аргентина, Австрия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Кипр, Чешская Республика, Дания, Германия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сирия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Уругвай, Франция также и ряд международных организаций.

Сенат США 12 декабря 2019 года принял резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. Резолюция, подтверждающая позицию США по Геноциду армян, Палатой представителей США была принята 30 октября 2019 года.