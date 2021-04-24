Необходимо признать эту трагедию: депутаты Нидерландов выражают армянам свое содействие

Члены Парламента Нидерландов хранят память о Геноциде армян, и считают, что надо говорить о нем всему миру, дабы предотвратить его повторение. Об этом депутаты подчеркивают в сообщениях, переданных «Арменпресс».

Депутат от Либеральной партии Нидерландов Рубен Брейкманс заявил: “106 лет прошло со дня этой страшной трагедии. А поскольку напряженность в мире нарастает, и угроза насилия реальна, нужно признать эту трагедию и понять, что такие зверства никогда не должны повторяться”.

Депутат добавил, что в этот день он мысленно со всеми своими армянскими друзьями и с друзьями в Армении.

Херт-Ян Сехерс, руководитель фракции партии “Христианский союз” в голландском Парламенте, сказал, что они всегда были рядом с армянами, и когда предложили принять резолюцию о признании Геноцида армян, которая и была принята большинством голосов. “Это трагический эпизод, трагическая страница в нашем учебнике по истории. И почему это так важно? Заключительный этап любого геноцида - его отрицание. Мы не принимаем отрицание геноцида. Вот почему мы предложили такую резолюцию”, - сказал он.

Депутат подчеркнул, что они плечом к плечу с армянами, всячески будут содействовать.

Голландский депутат Дерк Ян Эппинк, ранее бывший депутатом Европарламента, напоминает, что в прошлом году он в Брюсселе в Европарламенте говорил о Геноциде армян. “Очень важно сохранить память, сделать эти события в истории Армении известными всему миру, только так можно исключить их повторение”, - считает депутат.

Он сказал, что его сын изучает армянский язык, и передал ему слово. “Я изучаю армянский язык. Мне интересна богатая армянская культура. В эти дни все наши мысли о жертвах Геноцида армян 1915 года”, - сказал Саша, сын депутата.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств мира: Аргентина, Австрия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Кипр, Чешская Республика, Дания, Германия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сирия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Уругвай, Франция также и ряд международных организаций.