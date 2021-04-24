Стыдно, что многие страны еще не признали этот эпизод современной истории: испанский сенатор

Член Сената Испании Карлес Мульет призывает к признанию Геноцида армян, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в будущем. Такое мнение сенатор выразил в послании, предоставленном «Арменпресс» по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

«Я присоединяюсь к тем, кто требует признания и памяти Геноцида армянского народа. Постыдно, что многие страны до сих пор не признали этот эпизод нашей современной истории. Мы знаем, что возместить ущерб сложно, но по крайней мере, мы можем избежать повторения подобных событий. Мы должны постараться не забыть об этом, осудить и признать страдания армянского народа», - сказал сенатор.

Он отмечает, что поэтому и присоединяется к этому дню поминовения и от имени коалиции «Компромисс» передает привет армянскому народу.

Факт Геноцида армян, совершенного правительством Османской империи в 1915 году был величайшим преступлением начала 20 века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид Признанный и осуждают около тридцати стран: Аргентина, Австрия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Кипр, Чехия, Дания, Германия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сирия, Словакия, Швеция, Швейцария, Уругвай, Франция, Каталония и Страна Басков (Испания), авторитетные международные организации.