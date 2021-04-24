Признание и осуждение Геноцида остановит новые преступления: послание премьер- министра  Армении

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю 106-й годовщины Геноцида армян обратился с посланием. «Арменпресс» полностью представляет послание премьера.

“Дорогие соотечественники!

Сегодня, как и на протяжении десятилетий, мы поминаем невинных жертв Геноцида армян. Мы приносим дань памяти 1,5 миллионам мучеников, которые стали жертвами преступной политики Османской империи во время Первой мировой войны.

106 лет назад первый геноцид 20 века был осуществлен младотурецким правительством Османской империи. То, что произошло в те дни, великие державы квалифицировали как преступление против человечества, против человеческой цивилизации. И даже через тысячелетия, мы, армяне, будем помнить об этом, мы не позволим миру забыть, что 24 апреля 1915 года была арестована и приговорена к смертной казни вся элита западноармянской интеллигенции. Была обезглавлена интеллектуальная, духовная и культурная элита народа. Армянский народ лишился права жить в своей колыбели. Он подвергся массовым убийствам, был изгнан с родины, понес бесчеловечные и беспрецедентные потери. Ущерб, нанесенный культурному и религиозному наследию нашего народа, оценке не подлежит.

Вместе с нами своей родины лишились и понтийские греки, ассирийцы и езиды. Эти братские армянам народы также были уничтожены и лишены права жить на родине.

Кто же был виновен в тех ужасных преступлениях, кто ответственен за них? Ответ однозначен - младотурецкое правительство Османской империи со своей идеологией тюркизма и пантюркизма, одной из ключевых целей которой было создание моноэтнической, экспансионистской Турции, что, в свою очередь, породило идею арменофобии и освобождения от национальных и религиозных меньшинств.

Во время Второй мировой войны геноцид еврейского народа проводился под руководством нацистской партии Германии. Шесть миллионов евреев стали жертвами Холокоста. После войны виновные были привлечены к ответственности и понесли заслуженное наказание. Была осуждена и идеология, которой руководствовались убийцы. Нацизм справедливо был назван преступной идеологией, и сегодня никто в мире не решается что-либо сказать в его защиту.

Однако в силу исторических обстоятельств этого не произошло в случае Геноцида армян. В первой половине прошлого века еще не были разработаны механизмы правосудия, которые за такие чудовищные злодеяния привлекли бы это государство к ответственности. Не существовало и термина “геноцид”.

Более того, армянский народ был лишен возможности осуждения. В первые десятилетия после геноцида голос диаспоры не был слышимым. Диаспора залечивала свои раны, он возводила национальные структуры. А Советская Армения до окончания Великой Отечественной войны полностью лишена была возможности заниматься этим вопросом.

Армянская диаспора смогла заявить о признании Геноцида армян в последующие после Второй мировой войны десятилетия. Однако в то время, когда мир был биполярным, пантюркизм считался историческим прошлым. Геноцид армян, идеология, породившая его, остались безнаказанным. Преступления, которые остаются безнаказанными, идеологии, которые их подпитывают, имеют привычку повторяться и появляться вновь.

Вторая карабахская война, азербайджано-турецкая агрессия, направленная на уничтожение армянского народа в Арцахе, амбициозная внешняя политика Турции, территориальные устремления в отношении Армении - свидетельства возрождения идеологии геноцида. Арменофобия составляет суть пантюркизма, и сегодня его самые отвратительные проявления мы видим в Азербайджане, осуществляемые властями этой страны.

Каким должен быть наш ответ на эту неопантюркскую угрозу? Только сильная, современная Армения с сильными союзниками, которая будет построена на принципах демократии и верховенства закона. В то же время, нельзя отрицать, что только осуждение преступления останавит новые преступления в будущем.

Однако это не следует интерпретировать как отказ от регионального диалога. Мы к этому готовы. Однако диалог, который мы себе представляем, не может вестись с позиции силы. Это может происходить только на принципе равенства. Мы никогда не будем сомневаться в существовании Геноцида армян, пусть никто не думает, что какое-либо армянское, армянское или диаспорское политическое течение предаст память наших невинных жертв и станет соучастником Геноцида армян. Именно признание и осуждение геноцида должно положить конец новым злодеяниям.

Дорогие соотечественники!

24 апреля - день, наиболее обязывающий к размышлениям о прошлом и будущем нашей нации, нашего народа, день самопознания, оценки своих сильных сторон и своих действий. Важнейший вывод, который можно сделать из этого заключается в следующем. Вызовы, с которыми столкнулся наш народ в начале прошлого века, существуют и сегодня. Вторая карабахская война - яркое тому подтверждение. Этим вызовам сможет противостоять Армения, которая имеет передовую экономику, современную систему безопасности и сильную политическую систему, и которая объединит вокруг себя всех армян.