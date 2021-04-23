Не позволим забыть о Геноциде армян: Константин Затулин

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выступил с заявлением в День памяти жертв геноцида армянского народа в Османской империи.

«Сегодня день, когда мы склоняем свою голову перед памятью страшного геноцида, который в начале прошлого века, в годы Первой мировой войны, учинили власти бывшей Османской империи против собственного армянского населения. По подозрению в возможном сочувствии к наступающим русским войскам на Кавказе в одночасье были уничтожены все армянские военнослужащие турецкой армии, все попавшие в руки палачей представители интеллигенции, священники, предприниматели. Простые крестьяне, веками жившие на исторически армянской земле, были почти полностью истреблены и изгнаны в пустынные внутренние районы Турции. Погибло более миллиона человек и жертвы были бы еще больше, если бы в отдельных поселениях армяне не смогли сами взяться за оружие для отпора, если бы Россия не приняла на себя беженцев и переселенцев.

Это преступление было совершено младотурками, тогдашними хозяевами Османской империи. К огромному сожалению, власти сегодняшней Турции отрицают сам факт геноцида, уклоняются от покаяния, несмотря на то, что огромное число стран в мире признали геноцид армян первым масштабным геноцидом в новой истории. Горжусь тем, что по моей инициативе, на основе моего доклада Государственной Думе в 1995 году Россия признала массовое истребление армян на их исторической родине геноцидом, отвечающим всем признакам этого преступления в соответствии с Конвенцией ООН», - как сообщает Арменпресс, отметил Затулин.

Депутат также отметил: «На фоне происходящего недалеко от нас в Закавказье, я еще раз призываю всех вас к солидарности, к пониманию того, что чужого горя не бывает. Тем более, если речь идет о наших соотечественниках, об армянах – христианском народе, взятом двести лет назад под покровительство русского народа и Российской империи. Презираю тех, кто из зависти или других низких чувств, считает для себя возможным пренебрегать или даже унижать по национальному признаку своих земляков и соседей. Созданный по моей инициативе международный русско-армянский «Лазаревский клуб» только что опубликовал свое заявление, в котором говорится, что мы никому в наших странах, России и Армении, не позволим забыть о геноциде. Никому не дадим разъединить Россию по национальному признаку. Сегодня, 24 апреля 2021 года, в 106-ю годовщину начала геноцида армянского народа – повод выразить свое сочувствие и уважение нашим согражданам армянской национальности».