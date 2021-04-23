Сделаем все, чтобы дипломатическим путем вернуть оккупированные территории НКАО: секретарь Совбеза

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Армения сделает все, чтобы дипломатическим путем вернуть оккупированные территории Нагорно-Карабахской автономной области. Как сообщает Арменпресс, об этом Григорян сказал в интервью РИА-Новости.

“Моя принципиальная позиция – расценивать войну не как спринтерскую гонку, а как марафон. То есть я полагаю, что война, получившая название "сорокачетырехдневной", имеет предысторию десятилетий. И в этом плане, чтобы оценить результаты, нужно провести детальное исследование. Что касается территорий, то полагаю, вам известно, что территория Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) с определенными границами признана международным сообществом, и мы сделаем все, чтобы дипломатическим путем вернуть оккупированные территории НКАО”, - подчеркнул Григорян.