В память о святых мучениках Геноцида зазвенят колокола всех храмов Армянской Апостольской церкви
23 апреля в 23:00 по распоряжению Католикоса Всех Армян Гарегина II в память о святых мучениках Геноцида армян зазвенят колокола всех храмов Армянской Апостольской церкви.
Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Первопрестола.
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