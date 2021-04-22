Айк Мартиросян одержал победу в международном шахматном турнире в Белграде
17:34, 22 Апрель, 2021
Армянский гроссмейстер Айк Мартиросян одержал победу в международном шахматном турнире в Белграде.
Как сообщает Арменпресс, Мартиросян набрал 7,5 балла из 9 и возглавил турнирную таблицу, став золотым призером. На втором месте другой представитель Армении, Шант Саргсян с 7 очками. Замыкает тройку представитель Боснии и Герцеговины.
Всего в этом международном турнире в Сербии приняли участие 10 шахматистов.
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