Армянский гроссмейстер Айк Мартиросян одержал победу в международном шахматном турнире в Белграде.

Как сообщает Арменпресс, Мартиросян набрал 7,5 балла из 9 и возглавил турнирную таблицу, став золотым призером. На втором месте другой представитель Армении, Шант Саргсян с 7 очками. Замыкает тройку представитель Боснии и Герцеговины.

Всего в этом международном турнире в Сербии приняли участие 10 шахматистов.