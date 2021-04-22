Одобрен отчет об исполнении бюджета 2020 года: премьер-министр коснулся военных расходов

Правительство утвердило годовой отчет об исполнении государственного бюджета Республики Армения на 2020 год, который будет представлен в Национальное собрание. Как сообщает Арменпресс, министр финансов Атом Джанджугазян отметил, что в 2019 году в Армении был период роста. “Экономика Армении выросла на 7,6%, что дало возможность изменить цель выполнения обязательств. Рост 2019 года предоставил возможность пересмотреть меры, предусмотренные для расходной политики”, - сказал Джанджугазян, добавив, что в 2020 году Армения со стороны Международного валютного фонда с учетом прогноза экономического спада получила самое быстрое содействие.

По словам министра, хотя и предсказывалось, что в период кризиса, у нас будет экономический спад, но все обязательства были выполнены. При этом он отметил, что упущений не могло быть.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что в связи с бюджетом 2020 года, было, может, есть и сейчас, много спекуляций, речь средствах, перечисленных Всеармянским фондом “Айастан”. “Правительство выделило около 120 млрд драмов на военные расходы, из которых 52 млрд драмов выделено фондом”, - сказал он, добавив, что Попечительский совет фонда выразил уверенность, что деньги были использованы по назначению. По словам премьер-министра, это зафиксированный факт. Премьер поблагодарил всех благотворителей, подчеркнув, что во время войны была собрана сумма, равная почти 70% средств с момента основания фонда.

Премьер-министр отметил, что в Арцахе правительство Армении вместе со Всеармянским фондом в течение ближайших трех лет будет реализовывать программы на 110 млрд драмов, что больше, чем все, что было сделано фондом в Арцахе за 29 лет.

Никол Пашинян подчеркнул, что военные расходы в закрытом режиме полностью должны быть представлены, на что было потрачено 120 млрд драмов, чтобы эта тема бесповоротно и окончательно была бы закрыта.