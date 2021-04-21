В заявлении от 9 ноября 2020 года нет фраз “Зангезур”, “Сюник” или “коридор”: премьер- министр 

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в муниципалитете Сюникской области состоялось совещание.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие директор Службы национальной безопасности Армен Абазян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, начальник полиции Ваге Казарян, губернатор Сюника Меликсет Погосян, вице-губернаторы, командир 4-го армейского корпуса генерал-майор Артак Будагян, командир N-ской войсковой части министерства обороны Аргам Геворгян, руководители региональных управлений правоохранительных органов.

В своей речи премьер-министр Пашинян отметил:

“Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня очередное областное совещание проходит в Сюнике.

После 44-дневной войны связанная с безопасностью вокруг Сюникской области ситуация изменилась, что усугубляется провокационными и противоречивыми заявлениями руководства Азербайджана. Хочу обратить ваше внимание на то, что эти заявления противоречат друг другу. С одной стороны, руководство Азербайджана заявляет, что у него нет территориальных претензий или ожиданий в отношении Армении, с другой стороны, заявляет об открытии Зангезурского коридора при помощи силы. Сегодня МИД Азербайджана вынужден был опровергнуть слова азербайджанского лидера, заявив, что речь не идет о претензиях в отношении территории Армении. Тем не менее, по моим оценкам, эти заявления носят провокационный характер, они должны удостоиться должного внимания, реакции, в том числе со стороны дипломатических представительств нашей страны на международных площадках.

Однако, с другой стороны, хочу подчеркнуть следующее - чтобы не оставлять места для провокаций - в заявлении от 9 ноября нет фраз “Зангезур”, “Сюник” или “коридор”. Речь идет об открытии региональных коммуникаций и в московском заявлении от 11 января мы четко констатировали и прокомментировали, что должно произойти: должно произойти открытие всех каналов связи в регионе.

Если Азербайджан говорит о “зангезурском коридоре”, то по этой логике Армения может говорить о “коридоре Нахичевана”, северо-азербайджанском коридоре, потому что по этим договоренностям и опубликованным письменным документам, Азербайджан может получить только такой “коридор”, аналогичный которому Армения получит через территорию Азербайджана, в том числе через территорию Нахичевана, т.е. и по территории самого Азербайджана, и по территории Нахичевана.

А открытие коммуникаций - это совсем другая задача. Однако, честно говоря, мой комментарий заключается в том, что такими провокационными заявлениями руководство Азербайджана просто хочет провалить процесс, то есть хочет отступить от договоренностей, обостряя ситуацию в регионе, чтобы продолжить политику блокады Армении.

Поскольку раньше не было специального повода, я хочу поговорить также о границе Сюника, которая у нас есть. Что произошло?

Вы знаете, 44-дневная война, к сожалению, не имела для нас того исхода, как мы могли ожидать. И в ситуации, когда нашей обороноспособности не хватало, было решено привести границу Сюника в соответствие с границей Договора о коллективной безопасности, чтобы мы могли задействовать на этой границе системы коллективной безопасности.

Много обсуждается армяно-российский стратегический и военно-политический союз, и хочу еще раз подчеркнуть, что армяно-российский военно-политический союз распространялся - сейчас есть и другой фактор, конечно, фактор российских миротворцев в Нагорном Карабахе - однако по части Армении армяно-российский военно-политический союз до сих пор распространяется в рамках и внутри государственных границ Республики Армения.

О каких границах идет речь? Специально хочу подчеркнуть, что Республика Армения установила и маркировала эти границы - я уже много раз об этом говорил - законом “Об административно-территориальном делении Республики Армения”, принятым 24 мая 2010 года, где проведены административные границы. Итак, что мы читаем в приложения к этому закону, что там определяется?

Описание административных границ сельской общины Шурнух Сюникской области Республики Армения. Сельская община Шурнух расположена в восточной части области. На участке “А”-“Б” граничит с государственной границей (Азербайджанская Республика). Следующий абзац: линия границы Шурнух-государственная граница (Азербайджанская Республика) - “А”-“Б”. На участке “А”-“Б” линия границы совпадает с государственной границей Республики Армения и Азербайджанской Республики.

Далее: описание административных границ сельской общины Воротан Сюникской области Республики Армения. На участке “Б”-“Г” линия границы совпадает с государственной границей Республики Армения и Азербайджанской Республики. Очень важно констатировать это, потому что сама Республика Армения своим законом, принятым в 2010 году, описала свою территорию, ту территорию, на которой действует Договор о коллективной безопасности.

Хочу обратить внимание на то, что там не отмечено, что граница совпадает с границей Республики Армения и Республики Арцах, а было написано, что граница совпадает с государственной границей Республики Армения и Азербайджана. И это те цепные реалии, которые привели к нынешнему статус-кво.

Однако, тем не менее, наша задача заключается в следующем, и я хочу подчеркнуть, что уровень безопасности границ Республики Армения в целом и границ Сюникской области в частности должен быть повышен. Вопрос следует разделить на две части: первая - это охрана границы, вторая - защита безопасности страны. Пограничная безопасность, как мы уже договорились и приняли соответствующие решения, должны осуществляться пограничными войсками Службы национальной безопасности, а уже вопросами безопасности, конечно, должны заниматься наша армия, наши Вооруженные силы.

Хочу еще раз подчеркнуть, что в Республике Армения уже стартовала масштабная программа реформирования Вооруженных сил, и мы ее реализуем вместе с Российской Федерацией. В контексте реализации этой программы и реформ мы должны учитывать все реалии, с которыми мы столкнулись во время 44-дневной войны.

Да, у нас должна быть сильная армия. У нас должна быть армия, которая будет достойным союзником и главным гарантом безопасности и территориальной целостности Республики Армения. Никто не может остановить Республику Армения на этом пути, тем более что у нас есть определенные обязательства в области безопасности в контексте наших военно-политических, союзнических отношений, также имеющих региональное значение. Я хочу подчеркнуть, что когда мы говорим о союзнических обязательствах, то должны понимать, что обязательства есть не только у союзников, но и у нас перед ними, и в этом контексте мы должны быть в состоянии полноценно выполнять эти обязательства, и реформы Вооруженных сил должны укладываться также в эту логику.

Очень важно подчеркнуть, что социально-экономические вопросы Сюника также находятся в центре нашего внимания. Вы знаете, что создана рабочая группа по вопросам Сюника, эта рабочая группа приняла решения, первые программы уже реализуются, в общине Шурнух реализуется программа жилищного строительства. Мы начинаем там строительство домов. И еще один немаловажный факт: если не ошибаюсь, с момента обретения независимости, например, в селе Чинари Тавушской области, а также в общине Шурнух Сюникской области не было построено ни одного нового дома.

Это, конечно, очень печальный факт, и очень печально, что мы запускаем программу жилищного строительства в этой ситуации и по этому поводу. Мы продолжим реализацию социально-экономических программ в Сюникской области, и в этом контексте для нас чрезвычайно важно решить вопрос о том, какие реформы мы должны провести, в частности, в горнодобывающей сфере, чтобы Республика Армения как государство и народ, общество Республики Армения были убеждены в том, что получает надлежащую долю национального богатства, а не получилось так, что это богатство находится под контролем отдельных лиц.

Хочу коснуться также инцидента, который произошел сегодня в Мегри. Понятно, что имело место нарушение закона, и я ожидаю, что правоохранительные органы страны отреагируют очень четко и резко, потому что нельзя допускать, чтобы небольшая группа людей производила впечатление, и в целом, независимо от впечатления, нельзя допускать, чтобы в Республике Армения царила атмосфера безнаказанности. Г-н Абазян и г-н Казарян, вы сейчас здесь, я ожидаю, что этот вопрос будет решен путем очень решительных действий, и виновные будут публично привлечены к ответственности”.

Представители региональных структур правоохранительных органов сообщили, что связанные с инцидентом публикации в СМИ были собраны и направлены в полицию для установления хода уголовного производства по статьям 180-181 УК. На данный момент уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258 УК, и материалы из полиции, согласно установленной процедуре, уже должны быть отправлены в Следственный комитет.

В ходе совещания было обсуждено социально-экономическое положение в Сюникской области, в частности, вопросы, связанные с развитием сельскохозяйственной сферы - пастбищами, инфраструктурой, а также строительством дорог, масштабными программами развития садоводства.

Премьер-министр подчеркнул важность обеспечения условий для жителей Сюника, которые будут способствовать обеспечению и развитию благосостояния. В этом контексте Никол Пашинян дал конкретные поручения ответственным лицам.