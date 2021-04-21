Музей-институт Геноцида армян ответ на письмо Джо Байдену ожидает получить 24 апреля

Директор Музея-института Геноцида армян ожидает, что ответ на письмо президенту США Джо Байдену с призывом признать Геноцид армян поступит 24 апреля.

Как передает Арменпресс, директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян на встрече с журналистами отметил, что это будет важным шагом в деле международного признания Геноцида армян.

“Официально сообщалось, что письмо президенту США Джо Байдену дошло до адресата. Признание президента США изменит многое, потому что США - сверхмощное государство в мире, один из ведущих членов НАТО. Надеюсь, что признание Геноцида армян со стороны США будет иметь продолжение в виде отдельных законов, отдельных санкций в отношении государства, которое 100 лет назад осуществило геноцид, и которое продолжает вести геноцидальную политику и в наши дни. То есть в отношении этого государства к Армении ничего не изменилось. Мы видели это во время последней войны, когда против государства Армения целенаправленно проводилась агрессивная политика. Я думаю, что это (признание геноцида - ред.) будет чем-то подобным обузданию”, - сказал Арутюн Марутян.

14 апреля Фонд “Музей-институт Геноцида армян” обратился с официальным письмом к президенту США Джозефу Байдену с призывом признать Геноцид армян.