Музей Геноцида армян представил работу, проведенную в дни 44-дневной войны

В дни 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха в 2020 году, деятельность Музея-института Геноцида армян была и заметной, и незаметной на первый взгляд.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами сказала замдиректора Музея-института Геноцида армян Эдита Гзоян, представляя деятельность Музей-института в период войны.

“С первого же дня войны мы попытались связаться с коллегами из нашей зарубежной научной общины, было направлено множество писем, в общей сложности 160 писем различным музеям, учебным центрам, занимающимся Геноцидом армян и Холокостом. Мы призывали осудить геноцидальное насилие в отношении армян Арцаха. Мы также представляли и различные проявления культурного геноцида”, - сказала Эдита Гзоян.

Директор музея Арутюн Марутян не согласен с замечаниями, что во время войны они молчали. Тем, кто пришел к таким выводам, он предложил изучить их деятельность на сайте музея и на странице в Facebook.

“Я уже говорил, и буду говорить, что во время последней арцахской войны в Арцахе Азербайджаном совершались насилие и геноцидальные действия против мирного населения. Это были бомбардировки мирного населения, изгнания из их домов из-за угрозы жизни и т. д.”, - сказал Арутюн Марутян, добавив, что в настоящее время ведется работа по представлению этих исследований широкой научной общественности.