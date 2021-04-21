Во Франции 24 апреля у дипломатических представительств Турции пройдут митинги

Мероприятия, посвященные Геноциду армян, во Франции 24 апреля пройдут с привлечением большого количества участников. Армянская община Франции, несмотря на эпидемию, рассчитывает привлечь большое количество участников, подчеркивая этим важность этих ответственных инициатив. В беседе с Арменпресс сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян отметил, что в настоящее время идет подготовка мероприятий, вносятся некоторые уточнения.

“Мы поддерживаем связь с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Мы должны работать над правильной организацией мероприятий, посвященных годовщине Геноцида армян. Мы готовим присутствие представителей власти, мэра Парижа, представителей регионов, депутатов. Конечно, мы будем соблюдать правила противоэпидемической защиты. Акции протеста 24 апреля мы должны организовать, соблюдая законы. Мы не смогли молчать 24 апреля 2021 года”, - сказал Мурад Папазян.

По словам Мурада Папазяна, то, что произошло с армянами в Арцахе в 2020 году, недопустимо, в мероприятиях, организованных армянской общиной Франции, в выступлениях представителей акцент будет сделан на этом. По словам Мурада Папазяна, участие Турции в войне, развязанной Азербайджаном, и ее экспансионистская политика должны быть озвучены, и необходимо вести работу, чтобы международное сообщество осудило действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

“Азербайджан добился успеха в войне, потому что Турция была на его стороне не только со своими специалистами и техникой, но и с джихадистами. Мы должны говорить об этом, осуждать, чтобы и международное сообщество осудило действия Турции. Мы должны продолжать нашу борьбу ради наших погибших молодых людей. Мы должны работать во имя восстановления Арцаха. Это возможно, Арцах заново должен открыть свои армянские границы”, - сказал Мурад Папазян.

24 апреля в 12.00 в Париже у памятника Комитасу состоится мероприятие, посвященное памяти жертв Геноцида армян. В разных городах запланированы марши требования признания Геноцида, митинги пройдут возле дипломатических представительств Турции.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Первым отзвуком международного сообщества на эти события было совместное заявление, сделанное Францией, Россией и Соединенным Королевством 24 мая 1915 года, в котором насилия, совершенные против армянского народа были названы “преступлением против человечности и цивилизации”. Франция в разные годы обращалась к вопросу Геноцида армян.

Законопроект Национальной ассамблеи - 28 мая 1998 г.

Законопроект Сената - 7 ноября 2000 г.

Закон - 29 января 2001 г.

Утверждение Сенатом Франции положения о криминализации отрицания Геноцида армян - 14 октября 2016 г .

Указ президента Франции Эммануэля Макрона о признании 24 апреля Национальным днем памяти Геноцида армян - 10 апреля, 2019 г.

Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Армянский народ, высокопоставленные официальные лица страны и прибывающие в Армению гости 24 апреля согласно традиции приходят на холм Цицернакаберд, чтобы воздать дань памяти жертв Геноцида армян. В этот день в разных странах мира проходят памятные мероприятия и марши с требованием признания Геноцида армян.

Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств мира.

Анна Гзирян