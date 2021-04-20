“Амазгаин” выступит со спектаклем “Лю-Блеф” на фестивале “Балтийский дом”

Общенациональный театр имени Соса Саркисяна “Амазгаин” с комедией “Лю-Блеф” примет участие в театральном фестивале “Балтийский дом”.

Как передает «Арменпресс», фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 18 мая.

Постановщик спектакля - художественный руководитель, режиссер и актриса театра “Амазгаин” Нарине Григорян, художник Давид Минасян, музыкальное оформление осуществил Нарек Багдасарян, костюмы - Тамары Бароян.

В спектакле заняты актеры Татев Казарян, Ани Казарян, Арман Навасардян, Гагик Мадоян, Сергей Товмасян и Нарек Багдасарян.

Спектакль поставлен на основе произведений Даниила Хармса. Пьесы Хармса и его порой абсурдно своеобразное мировоззрение актуальны и по сей день. Его герои - люди, которые всегда ждут чуда, страдают от одиночества, не знают о невидимых нитях, которые их связывают. Спектакль играется на языке оригинала - на русском.

Театралы спектакль смогут посмотреть в Ереване 29 апреля.