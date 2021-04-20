Совет старейшин Еревана решил увеличить субвенции на 1 млн 440 000 драмов

Совет старейшин Еревана на третьем заседании 6-ой сессии решил внести изменения в бюджет столицы. Субвенции увеличены на 1 млн 440 000 драмов.

Как передает «Арменпресс», проект представил заместитель мэра Еревана Сергей Нерсисян.

“Планируется увеличить текущие целевые ассигнования (субвенции) в доходной части бюджета 2021 года на 1 млн 440 000 драмов, что в расходной части бюджета 2021 года общины Еревана, в установленном законом порядке, будет направлено на финансовые компенсации граждан Армении, прошедших альтернативную трудовую службу.

Проект также предлагает выделить 10 миллиардов драмов, что эквивалентно примерно 15 миллионам 3 000 евро, на программу “Предоставление взносов на платежи в рамках Ереванской программы по обращению с твердыми отходами.

Председатель постоянной комиссии по финансово-кредитным экономическим вопросам Левон Ованнисян отметил, что по проекту дано положительное заключение.

Решение было принято единогласно, 40 голосами “за”.