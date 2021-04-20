В селе Давид Бек Президент Армении и Омбудсмен обсудили ситуацию, сложившуюся после войны

Президент Республики Армения Армен Саркисян и Защитник прав человека Арман Татоян в рамках визита в Сюникскую область посетили село Давид Бек. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

В селе состоялась встреча с руководителем общины Капан и с главами общин Давид Бек и Кахнут.

Обсуждалась ситуация, сложившаяся в общине после войны 2020 года.

В частности, в связи с началом сельскохозяйственных работ еще более обострились социальные проблемы. Люди лишились земельных участков или возможности их разрабатывать, так как их земли оказались под азербайджанским контролем. Более того, есть и собственные земельные участки, которые, несмотря на законные кадастровые свидетельства, оказались под азербайджанским контролем.

Подробно были обсуждены все проблемы людей, большая часть которых в ходе предыдущих визитов уже была зафиксирована и получила официальный ход.

Жители общины подняли и вопрос занятости. Было предложено все вопросы изложить в письменной форме, для их решения в рамках полномочий Президента и Защитника прав человека.

Аппарат Президента и офис Защитника прав человека подведут итоги совместного визита и будут предприняты соответствующие шаги, в том числе и совместные.

Мирные жители села Давид Бек во время войны 2020 года пострадали от нападений азербайджанских вооруженных сил. Был убит один мирный житель, несколько человек получили ранения.