Миротворцы у населенного пункта Кармир Шука разминировали 5 га сельскохозяйственных земель

Инженерно-саперные группы роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают очистку территории Арцаха от мин и взрывоопасных предметов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны России.

“В настоящее время российские саперы поиски взрывоопасных предметов ведут у населенного пункта Кармир Шука. Сельскохозяйственные угодья, которые ранее возделывались местными жителями, во время вооруженного конфликта подвергались обстрелам. Военнослужащие отряда гуманитарного разминирования миротворческих войск провели очистку около 5 га сельскохозяйственных угодий. Благодаря проделанной работе местные фермеры смогут вернуться к возделыванию земель и к уходу за тутовыми деревьями”.

В целом с 23 ноября 2020 года военнослужащими российского миротворческого подразделения гуманитарного разминирования от неразорвавшихся боеприпасов обезврежено 2012 га земель, 620 км дорог, 1 716 строений, в том числе 30 социально значимых строений, обнаружено и обезврежено 25 580 взрывоопасных предметов.