В Петербурге родилась девочка весом более пяти килограмм
Жительница Петербурга со стандартными физическими параметрами родила девочку весом более пяти килограмм без операции кесарева сечения, ребенок абсолютно здоров. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает в понедельник родильный дом № 10.
"Пятнадцатого апреля пациентка родильного дома № 10 Татьяна Протасевич родила абсолютно здоровую девочку весом 5,04 килограмма и ростом 56 сантиметров. Ребенок появился на свет естественным путем, то есть без операции кесарева сечения", — говорится в сообщении.
Как информируют медики, 33-летняя мама с новорожденной дочкой чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке во вторник. У обоих родителей девочки стандартные физические параметры, при этом у женщины, чей вес составляет 60 килограмм, беременность протекала без осложнений.
Крупными считаются новорожденные дети, вес которых превышает четыре килограмма. Из 6,5 тысячи младенцев, появившихся на свет в родильном доме № 10 в 2020 году, в эту категорию попали 800 детей. Их роды в акушерстве признаны сложными, поскольку сопряжены с риском здоровью матери и ребенка.
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