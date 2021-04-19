Азиатские индексы выросли - 19-04-21
ТОКИО, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.01% и составил 29685.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.22% и составил 1956.56 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.49% и составил 3477.55 пункта, а HANG SENG вырос на 0.47% и составил 29106.15 пункта.
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