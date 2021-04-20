Мероприятия, посвященные годовщине Геноцида армян, в Иране начнутся с 23 апреля

В этом году в Иране, в связи с эпидемией, мероприятия, посвященные годовщине Геноцида армян, пройдут с ограниченным количеством участников. В беседе с «Арменпресс» председатель Центрального комитета Епархиального совета Армянской епархии Тегерана по организации 106-й годовщины Геноцида армян Алекс Карапетян отметил, что работы, направленные на годовщину, адаптированы к сложившейся в стране ситуации.

“В Тегеране, в связи с эпидемией, в этом году мы не сможем провести публичные мероприятия, собрания запрещены, школы работают в онлайн режиме. Отмечу, что в этом году мероприятия начнутся с 23 апреля. В этот день в память о жертвах Геноцида армян будут зажжены свечи, но все в своих домах, на балконах. Церемония будет транслироваться в социальных сетях, мы постараемся транслировать ее, чтобы она была доступна широкой публике”, - сообщил Алекс Карапетян.

24 апреля у памятника жертвам Геноцида пройдет поминальная служба, собравшиеся возложат цветы в память о мучениках. Алекс Карапетян отметил, что исходя из противоэпидемических требований, участие будет ограниченным, будет только по одному представителю от всех национальных организаций. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях.

В рамках мероприятия запланированы и выступления. В конце программы прозвучит обращение на персидском языке. “Наше обращение касается политике экспансии Турции, угрозе, исходящей от этой страны для стран региона”, - сказал Алекс Карапетян.

Помимо этих ключевых мероприятий, 24 апреля свои мероприятия проведут более 20 армянских организаций Ирана.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Армянский народ, высокопоставленные официальные лица страны и прибывающие в Армению гости 24 апреля согласно традиции приходят на холм Цицернакаберд, чтобы воздать дань памяти жертв Геноцида армян. В этот день в разных странах мира проходят памятные мероприятия и марши с требованием признания Геноцида армян.

Анна Гзирян