Российские специалисты создали первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотных летательных аппаратов, сообщил главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") Александр Захаров.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по его словам, основой системы станут дроны-камикадзе "Ланцет": они вдвое быстрее беспилотников потенциального противника и с легкостью смогут их поразить.

"Мы со своими 300 километрами в час на пикировании совершенно спокойно это сделаем", — заявил Захаров в эфире телеканала "Россия 1".

Помимо этого, "Ланцеты" могут находиться в воздухе в течение нескольких десятков часов, тем самым создавая "минирование".

Пока система проходит испытания, во время которых дроны тренируют на воздушных шарах.

Как сообщил ранее источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, российские спецподразделения с прошлого года применили несколько десятков беспилотников "Ланцет-3" для ударов по международным террористам в Сирии. По его словам, для испытаний в боевых условиях в российскую группировку войск в Сирии была поставлена опытная партия барражирующих боеприпасов "Ланцет" разработки "Калашникова". Кроме того, уточнял собеседник, другие беспилотники-камикадзе "Куб" производства ZALA Aero применяют в Сирии с 2019 года.

ZALA Aero создала и первый беспилотник конвертоплан, сочетающий в себе качества самолета и квадрокоптера, способный совершать вертикальные взлет и посадку. Также компания разработала первый беспилотник с гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. С одной стороны, это позволяет БПЛА находиться в полете до 16 часов (ДВС подзаряжает аккумуляторы), с другой —беспилотник может двигаться практически бесшумно за счет работы электромотора.