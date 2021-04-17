Кого мы не осудили, осудите вы — своим голосованием. Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал народ судить своим голосованием на предстоящих внеочередных парламентских выборах тех, кого, по мнению народа, правительство не смоглоосудить.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на встрече с жителями общины Ринд в рамках своего визита в Вайоцдзорскую область.

Пашинян сначала сослался на критику о провале реформы судебной системы в Армении. «Люди поднимают этот вопрос, говорят: почему этот или тот на свободе? Я хочу напомнить вам одну очень важную вещь: мы говорили во время революции 2018 года, что после революции не будет вендетты, будет только справедливость. А можно ли сказать, что сегодня в Армении полная справедливость? Справедливости нет, к сожалению, мы этого не можем утверждать», - сказал премьер.

Он отметил, что «краеугольным камнем справедливости» является следующее: лучше, чтобы виновные остались на свободе, чем невиновные сидели в тюрьме. Пашинянпосчитал это очень сильным принципом. "Поскольку рано или поздно преступник будет пойман и предан суду, и в конечном итоге справедливость восторжествует. Но если посадить невиновного на 5 лет, а потом окажется, что он невиновен, то эти 5 лет назад не вернешь, у него не будет возможности восстановить справедливость», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что в истории Третьей республики Армения меньше всего арестованных и осужденных. Другими словами, в армянских тюрьмах никогда не было меньше людей, чем сегодня.

«Можно сказать, что не все виновные сегодня находятся в тюрьмах, но сегодня в Армении в тюрьмах нет и ни в чем неповинных людей. Потому что мы были верны своим обязательствам перед вами. Мы сказали, что вендетты в Армении не будет, и вендетты в Армении нет. Мы сказали, что построим независимую судебную систему, и ее мы строим сейчас. Да, это трудный путь, и мы первые от этого страдаем. Но мы хотим, чтобы институты в нашей стране состоялись», - сказал он.

Пашинян также заверил, что сегодня в Армении нет системной коррупции, выразив убежденность, что это не просто заявление, а люди сами это видят, знают. Он отметил, что люди ставят очень справедливый вопрос, что они не могли осудить того или этого - по крайней мере, до сих пор. Он напомнил, что в ближайшее время в Армении состоятся парламентские выборы. Обращаясь к народу, он сказал: «Кого мы не смогли осудить, вы можете осудить сами — своими голосами. Это тоже суд. По вашему мнению, кого мы должны были судить, но не осудили, 20 июня 2021 года каждый из вас может осудить. Вы можете судить и нас, вы можете судить и других. И я уверен, что армянский народ будет судить по справедливости», - сказал Пашинян.