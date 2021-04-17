ОАЭ предоставляют гуманитарную помощь нуждающимся семьям в Армавирской области

По инициативе посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Армения Благотворительная и гуманитарная организация имени Зайеда бин Султана аль-Нахайяна предоставила ящики с продуктами питанияпримерно 80 нуждающимся семьям в Армавирской области.

В рамках благотворительной программы Красный Полумесяц ОАЭ иблаготворительная и гуманитарные организация ZayedBin SultanAl-Nahyan Charitable предоставят многим нуждающимся семьям, проживающим в разных регионах Армении, в общей сложности более 12 тонн продуктов питания.

Как сообщили Арменпресс в посольстве ОАЭ в Армении, страна продолжает выполнять свои обязательства по оказанию гуманитарной помощи во всем мире, в том числе в Армении. Эта инициатива отражает неизменную приверженность ОАЭ братским и дружественным странам, подчеркивая важность гуманитарной работы, которая является основополагающим принципом политики Эмиратов. Мудрое руководство ОАЭ всегда подчеркивало необходимость обратиться ко всем народам, оказавшимся в сложной ситуации, независимо от политической принадлежности, географического положения, национальности, расы или религии.

Этот подход является наследием внешней политики основателя ОАЭ шейха Зайеда бин Султана Аль-Нахайяна, отраженной также в концепции ОАЭ 2021 года, цель которой - усилить роль страны на международной арене.