"Айастани Анрапетутюн". Тема Геноцида не осталась в прошлом

«Накануне 106-й годовщины Геноцида армян усиливается давление на Турцию со стороны различных стран, организаций и отдельных лиц. С одной стороны, это попыткаподнять голос и добиться исторической справедливости, с другой - решить политические и геополитические проблемы.

В этом году высока вероятность того, что президент США Джо Байден произнесет слово «геноцид». Причина тому - ухудшение турецко-американских отношений. Член Палаты представителей США Джим Костанакануне говорил об истреблении 1,5 миллионов армян в Османской империи, назвав это преступлением против человечности. Джим Коста также потребовал соблюдения достигнутого соглашения и освобождения военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в плену. Примечательно, что член Палаты представителей употреблял название «Арцах», что подчеркивает его представление о принадлежности этой территории.

На церемонии, посвященной 106-й годовщине Геноцида армян, президент Французской ассоциации глав регионов Рино Мюсселье заявил, что вместе с Координационным советом армянских организаций Франции (CCAF) они планируют представить на рассмотрение в Национальное собрание Франции проект «Национальный день солидарности с Арцахом...»

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