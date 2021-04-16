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В Тбилиси задержали мужчину, захватившего заложников в банке

В Тбилиси задержали мужчину, захватившего заложников в банке

Мужчина, который совершил в пятницу разбойное нападение на филиал Банка Грузии в Тбилиси и удерживал заложников, арестован. Об этом сообщил журналистам директор департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Все заложники освобождены, нападавший задержан. В ходе спецоперации никто не пострадал. Все заложники находятся в безопасном месте", - сказал он.


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