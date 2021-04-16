При двух тяжелейших стрессах нам удалось обеспечить финансовую стабильность: вице- премьер Армении

Вице-премьер Мгер Григорян в своем выступлении в НС подчеркнул, что в 2020 году правительству Армении во время эпидемии и во время войны удалось обеспечить финансовую стабильность страны. Как сообщает «Арменпресс», об этом Григорян сказал в заключительной речи при обсуждении в Национальном Собрании доклада “О процессе реализации программы правительства на 2020 год, и ее итоги”.

“Надо признать, что нам удалось обеспечить макростабильность и финансовую стабильность в случае двух серьезных стрессов, сказать, что эти риски были далеко от нашей страны в 2020 году, означает ничего не сказать. Я хочу быть честным, мы были достаточно близки к этим рискам, эти риски были очень велики, но теперь я со всей точностью могу сказать, что нам удалось с ними справиться, избежать достаточно серьезных и тяжелых последствий”, - сказал Григорян.

В Национальном собрании Армении завершилось обсуждение доклада “О процессе реализации программы правительства на 2020 год, и ее итоги”.