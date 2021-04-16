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Букингемский дворец обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа

Букингемский дворец обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа

Список приглашенных на торжественную траурную службу включает 30 человек, сообщается на сайте Букингемского дворца.

В субботу в 14:40 (16:40 мск) гроб с телом принца Филиппа будет вынесен из часовни Виндзорского замка. Процессия во главе с оркестром Гвардейского гренадерского полка, полковником которого был принц Филипп в течение 42 лет, направится в сторону часовни Святого Георгия. За гробом пройдут все четверо детей герцога - принцы Чарльз, Эндрю, Эдуард и принцесса Анна, а также его внуки принцы Уильям и Гарри. Похороны пройдут на территории Виндзорского замка. Из-за коронавирусных ограничений максимальное число участников траурной церемонии ограничено 30 персонами, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Помимо королевы Елизаветы II, детей и внуков церемонию посетят племянники королевы, а также родственники принца Филиппа, в том числе наследный принц Баденский Бернхард и Филипп Гогенлоэ-Лангенбургский и другие.

По окончании службы гроб с телом герцога Эдинбургского опустят в королевский склеп. Архиепископ Кентерберийский произнесет благословение, и хор споет Национальный гимн. Порядок торжественной церемонии дворец также опубликован на сайте дворца.

Похороны будут транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио.


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