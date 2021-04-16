Российские миротворцы в Арцахе разминировали около 1 990 га территорий

Специалисты Международного центра разминирования Министерства обороны Российской Федерации в Нагорном Карабахе продолжают работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

Российские миротворцы за сутки разминировали 11 га территорий, 5 км дорог, 9 строений, обнаружили и обезвредили 11 взрывоопасных предметов.

“В целом, с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 990 га территорий, 617 км дороги, 1 716 строений, в том числе 30 объектов социального назначения, обнаружено и обезврежено 25 567 взрывоопасных предметов”, - говорится в сообщении МО РФ.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.