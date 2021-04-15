Офис СБ рассекретил заявления Оника Гаспаряна в ходе заседаний Совета безопасности

Офис Совета безопасности Армении разъяснил бывшему начальнику Генштаба распространил разъяснение относительно некоторых заявлений бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна от 17 ноября 2020 года и опубликовал рассекреченные документы. Арменпресс представляет распространенное офисом Совета безопасности сообщение и опубликованные документы.

«В ответ на заявление бывшего начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна от 17.11.2020 офис Совета безопасности считает необходимым прояснить некоторые утверждения, содержащиеся в этом заявлении, и опубликовать рассекреченные документы.

Еще в ноябре г-н Гаспарян заявил: «8 июня текущего года я был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил, и уже 12 июня представил премьер-министру Армении, а через несколько дней Совету безопасности анализ военно-политической ситуации в регионе, а также возможности наших Вооруженных сил».

Однако на следующем после назначения Оника Гаспаряна заседании Совета безопасности 19 июня г-ин Гаспаряна не был включен в список докладчиков (на заседании было два докладчика), что подтверждается протоколом заседания Совета безопасности (см. прил. № 1).

Далее, г-н Гаспарян заявил: «На четвертый день войны, на заседании Совета безопасности, я представил наши потери, оценку ВС ситуации, отметив, что в течение двух-трех дней необходимо принять меры по прекращению войны, иначе в случае таких интенсивных боевых действий наши ресурсы закончатся в краткие сроки, и у нас будут более неблагоприятные условия для переговорного процесса с каждым новым днем».

В связи с этим утверждением представляем некоторые выдержки из стенограммы доклада Оника Гаспаряна от 30.09.2021 (см. прил № 2), в которых г-н Гаспарян сообщает: «Господин премьер-министр, по сути, ситуация в тактическом плане не изменилась, то есть противник не продвинулся ...», «... В любом случае войска выполняют свою задачу, утром мы провели небольшую контратаку в направлении Джебраила, мы добились успеха ...». Завершая свое выступление, Гаспарян отметил: «Такова ситуация, мы продолжаем выполнять свою задачу и будем выполнять ее до конца».

В контексте данного разъяснения считаем необходимым представить выдержки из протокола заседания Совета безопасности от 21.08.2020. (см. прил № 3),

в котором, в частности, Оник Гаспарян отмечает: «... На восточном оперативном направлении ..... и на северо-восточном оперативном направлении нам удается имеющимися силами и средствами отбивать по принципу «ни шагу назад», отражать атаку противника, уничтожать его группировки ... ». Гаспарян добавляет: «... Я вижу решение большинства проблем в рамках создания и становления ополчения ...» Это отражает позицию господина Гаспаряна в отношении нынешней военно-политической ситуации, делает подходы последнего к этому вопросу более полными на данный момент».