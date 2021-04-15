За последние два года в России предотвратили 78 терактов

Спецслужбы предотвратили 78 терактов в России за последние два года. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"За последние два года российскими спецслужбами и правоохранительными органами предотвращены 129 таких (террористических) преступлений, среди которых 78 терактов", - сказал он на международной конференции в рамках Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ.

Бортников также отметил возрастающую угрозу совершения двойных терактов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Возрастает угроза совершения двойных терактов, когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников правопорядка и совершают новую атаку", - заявил он.

По его словам, попытка организации такого теракта уже была предпринята в России.