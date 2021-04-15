В ближайшее время в Армении будет создана новая авиакомпания

В ближайшее время в Армении в рамках сотрудничества с зарубежным партнером будет создана новая авиакомпания.

Как передает «Арменпресс», об этом в НС Армении, отвечая на вопрос Геворга Горгисяна, будут ли предприняты шаги по созданию национального авиаперевозчика, сообщил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

“Делаются шаги по созданию армянской авиакомпании. В ближайшее время будет новая авиакомпания. Компания планирует примерно в конце мая, в начале июня начать работать” - сказал Папикян.

Министр отметил, что это делается в рамках международного сотрудничества, является совместным вкладом армянского капитала и капитала зарубежного партнера. “Мы пощряем это. Поле деятельности открыто, мы объявили об этом, мы готовы во всем помогать нашим партнерам”, - сказал он.