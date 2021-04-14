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Белый дом считает конструктивным телефонный разговор президентов США и России

Белый дом считает конструктивным телефонный разговор президентов США и России

Состоявшийся во вторник телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина был конструктивным. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.

Она вновь подтвердила, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. Оценивая перспективы проведения будущего саммита с участием Байдена и Путина, Псаки заявила, что США видят в нем возможность обсудить те сферы, где две страны могут успешно работать совместно.


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