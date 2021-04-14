Дело 1 марта полностью раскрыто в деталях: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое заявление о том, что дело 1 марта полностью раскрыто в деталях. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос независимого депутата Тиграна Уриханяна.

«Если бы мы хотели суда, мы бы судили, но мы хотим справедливости. Мы верим в независимую судебную систему. Дело 1 марта, по-моему, раскрыто. В конце концов, эти материалы есть, они не будут сожжены, в какой-то момент они могут иметь такой статус, что их можно будет просто опубликовать, и вы увидите, что дело 1 марта раскрыто во всех деталях», - сказал Пашинян.