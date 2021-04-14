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Азербайджан передал армянской стороне останки одного военнослужащего

Азербайджан передал армянской стороне останки одного военнослужащего

Азербайджанская сторона в Мартунинском районе Арцаха передала армянской стороне тело еще одного армянского военнослужащего, отметив, что оно было обнаружено на административной территории общины Ухтадзор Гадрутского района. Как сообщили Арменпресс в управлении информации и общественных связей МВД Арцаха, что для установления личности армянского военнослужащего будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

После войны общее количество останков, эвакуированных с оккупированных территорий Арцаха или переданных армянской стороне, составило 1543.


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