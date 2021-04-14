Оник Гаспарян лично сообщил мне о своих разговорах с Сержем Саргсяном: Пашинян

Бывший начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян лично проинформировал премьер-министра Никола Пашиняна о своих разговорах с третьим президентом Армении Сержем Саргсяном. Как сообщает Арменпресс", Пашинян сказал об этом в ходе вопросно-ответной встречи с правительством в Национальном Собрании, отвечая на вопрос лидера фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна.

«В ответ на мои и не только мои вопросы Оник Гаспарян сам сообщил мне о своих беседах с Сержем Саргсяном, и я знаю буквально, что он сказал, что сказал Серж Саргсян, я знаю, что 19 декабря Оник Гаспарян попросил Сержа Саргсяна о приеме. Я знаю, что Оник Гаспарян встречался с Сержем Саргсяном во время попытки государственного переворота. Эта встреча состоялась после выхода из резиденции президента Армена Саркисяна», - сказал Пашинян.

Коснувшись замечания о том, что Пашинян сегодня опроверг заявление Гаспаряна о необходимости прекратить войну через несколько дней после ее начала, премьер-министр отметил, что при необходимости будет рассекречена и опубликована соответствующая часть заседания Совета безопасности от 30 сентября 2020 года.